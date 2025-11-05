Habertürk
        Dışişleri Bakanı Fidan: AB Türkiyesiz eksik

        Dışişleri Bakanı Fidan: AB Türkiyesiz eksik

        Dışişleri Bakanı Fidan, Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "AB'nin Türkiyesiz eksik olacağını, Türkiye'nin AB'siz bölgede eksik bir ayağının olacağını düşünmekteyiz. Mevcut entegrasyon süreci bir an önce hızlandırılmalı." dedi

        Giriş: 05.11.2025 - 14:55 Güncelleme: 05.11.2025 - 14:55
        Bakan Fidan: AB Türkiyesiz eksik
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelere ilişkin konuşan Bakan Fidan, "Ateşkesin ilanından bu yana 250 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkesin bütün zorluklara rağmen devam etmesini ve uluslararası toplumun üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Türkiye de elinden geleni yapmaktadır" dedi.

        Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin konuşan Bakan Fidan, "2023 Mayıs seçiminde sonra Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin AB üyelik hedefinin tam olduğu konusunda irade beyanında bulunmuştur. Toplumumuzun da geniş desteği vardır. Sadece dünya değil, Avrupa da yeni bir stratejik denklik içine girmiş bulunmakta." dedi.

        Bakan Fidan, "Bulunduğumuz yerden bakıldığında Avrupa da yeni bir stratejik denklemin eşiğine girmiş durumda. Bu konjonktürde AB'nin Türkiyesiz, Türkiye'nin de AB'siz eksik kalacağını düşünüyoruz. AB ve Türkiye'nin mevcut entegrasyon sürecini herhangi bir bahaneye dayanmaksızın bir an önce ileri taşıması gerekmekte. Biz hükümet olarak bu konunun arkasına büyük bir irade koyuyoruz. Avrupalı liderlerin de bu konuda beyanda bulunmasını önemli buluyoruz. Merz'in Türkiye'nin AB'ye üyeliğini desteklemesi önemli bir açıklama. Son yıllarda yaşanan çeşitli olaylardan dolayı belli konuların ilerletilmesi mümkün olmuyordu ancak şu an her iki tarafın da irade beyanı var." ifadelerini kullandı.

        Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, "Finlandiya en başından beri Türkiye'nin gelecekteki Avrupa Birliği (AB) üyeliğine olumlu olarak yaklaştı" dedi.

