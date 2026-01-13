Habertürk
        Bakan Fidan, Erakçi ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan'ın ayrıca, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da görüştüğü aktarıldı.

        Giriş: 13.01.2026 - 22:53 Güncelleme: 13.01.2026 - 23:15
        Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi'nin telefon görüşmesinde, İran'daki son gelişmeler ele alındı.

        Bakan Fidan'ın ayrıca, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara’da kabul ettiği aktarıldı.

