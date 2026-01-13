Bakan Fidan, Erakçi ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan'ın ayrıca, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da görüştüğü aktarıldı.

Giriş: 13.01.2026 - 22:53 Güncelleme: 13.01.2026 - 23:15

