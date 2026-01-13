Bakan Fidan, Erakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan'ın ayrıca, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da görüştüğü aktarıldı.
Giriş: 13.01.2026 - 22:53 Güncelleme: 13.01.2026 - 23:15
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi'nin telefon görüşmesinde, İran'daki son gelişmeler ele alındı.
Bakan Fidan'ın ayrıca, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara’da kabul ettiği aktarıldı.
