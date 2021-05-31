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Bakan Gül, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyasını başlattı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için tüm illerde düzenlenen "Bir Kitap Bir Umut" adlı kitap bağışı kampanyasını Ankara'da başlattı.

Bakan Gül, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyasını başlattı
AA

Gül, Ankara Adalet Sarayı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, cezaevindeki hükümlü ve tutukluların canı, güvenliği, onuru eğitim hakkı ve sağlığının devlete emanet olduğunu, kitabın en iyi dost, en iyi arkadaş olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurularak, anlamlı bir kampanya düzenlediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığıyla Ekim 2019'da bir protokolle tüm cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların şehir kütüphaneleri ile halk kütüphanelerden istifade etmeye başladığını da anımsatan Gül, "Salgında ara verilmesine rağmen bu sürede 286 bin kitap cezaevinden talep edilmiş, okunmuş ve tekrar kütüphaneye bırakılmıştır." ifadesini kullandı.

Gül, İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan belli cezaevlerinde kütüphane kurma hedefi doğrultusunda, farkındalık oluşturma adına tüm il ve ilçelerindeki başsavcılıklar ve cezaevleri yönetimlerinin koordine ettiği bir kitap bağışı kampanyası başladığını söyledi.

Kampanyadan cezaevinde bulunanların yanı sıra cezaevi personeli ile yakınlarının da faydalanabileceğini aktaran Gül, iyileştirme projeleriyle tutuklu ve hükümlülerin topluma entegrasyonunun sağlanmasının ve tekrar suç işlemesinin önlenmesinin önemini vurguladı.

Gül, cezaevinde bulunanlara yönelik iyi hal uygulamasına değinerek, "İyi hal uygulamasına yönelik puan sisteminde kitap okuma becerisi, alışkanlığı da önemli bir puan olarak, olumlu bir puan olarak yine değerlendirilmektedir. Kitapla buluşmanın insanı topluma, insanı kendisine yaklaştıracağına, barıştıracağına toplumla bütünleştireceğine olan inancımızla bu kampanyayı çok önemli buluyoruz." diye konuştu.

Projede emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Her dost, her arkadaş bırakır, ayrılır, uzaklaşır, gider ama terk etmeyen her zaman yanınızda olan en iyi dost kitaptır. Bugün de Bir Kitap Bir Umut kampanyasıyla cezaevinde bulunanlara ve yine çalışan arkadaşlarımıza bu anlamda bir destek, bir moral, bir farkındalık olması için bu kampanyayı başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hep kitapla kalalım, hep iyiliklerle inşallah kalalım."

Bakan Gül, konuşmasının ardından adliye binası önüne kurulan kitap kumbarasına 23 kitap bağışladı.

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