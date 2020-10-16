Oğlunu öldüren baba: Çok pişmanım, aslan gibi çocuğumdu

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir'in Menemen ilçesinde antrenman yaparken kamyon çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybeden Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "İzmir’de antrenman yaparken kaza sonucu hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Zeynep Aslan’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Araç sürücüleri, yollar sadece sizin değil! Lütfen gerekli hassasiyeti gösterelim. Bu acı kayıplar son bulsun."