Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek'i hastanede ziyaret ederek konuyu yakından takip ettiklerini kendisine iletti.

Sağlık Bakanı Koca, Ankara Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden Berfin Özek’e ziyaretinde geçmiş olsun dileğinde bulundu, doktorlardan bilgi aldı.

Doktorların detaylı açıklamaları sonrasında Berfin Özek'e, "Burada genel olarak yapılması gereken ne ise o anlamda elimizden geleni yapma gayreti içinde olacağımızdan emin ol. Cumhurbaşkanımız da yakından takip ediyor. Yapılması gerekenler neyse yapmamız konusunda kendilerinin bizzat talimatı var" diyen Bakan Koca, tedavisine devam edilecek hastane konusunda tercih hakkının Berfin'de olduğunu söyledi.

"BİZLERİ ÖFKE VE ÜZÜNTÜYE BOĞDU"

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Berfin Özek’in uğradığı saldırı, tüm Türkiye gibi bizleri de öfke ve üzüntüye boğmuştur. Ocak ayında Hatay’da yaşanan bu elim hadisenin ardından tedavi süreci başlamış, olayın faili ise tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Berfin Özek’in durumunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından ilk günden beri yakından takip edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi: "Uğradığı saldırı nedeniyle yüzündeki dokuların büyük bölümü hasar gören Özek’in yanık tedavisi, Adana Şehir Hastanesindeki 2,5 aylık süreçle tamamlanmıştır. Bundan sonraki aşama, plastik cerrahi uzmanları tarafından yürütülecek olan rekonstrüktif tedavi, yani hasarlı dokuları yeniden yapılandırma amaçlı bir müdahaledir.

Türkiye’deki sağlık ve sosyal güvenlik şemsiyesi dünyadaki en kapsayıcı sistemlerden biridir. Berfin Özek’in de tedavisinin her aşaması, devlet tarafından karşılanmaktadır. Benzer vakalarda olduğu gibi, Özek’in ihtiyaç duyduğu tıbbi müdahalelerin tamamı, hücre temelli rejeneratif tedavi de dahil olmak üzere, kamu ve üniversite hastanelerinde, alanında en iyi hekimler tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin gerçekleştirilebilmektedir."

BERFİN'İ GENİŞ BİR DOKTOR HEYETİ MUAYENE EDECEK

Ailesiyle de görüşülerek, Berfin Özek'in ambulansla Hatay’dan alınarak en ileri tedavi imkanlarının bulunduğu Ankara Şehir Hastanesine nakledildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hastamız burada konusunda deneyimli Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Dermatoloji ve Psikiyatri öğretim üyelerinden oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecektir. Heyete üniversitelerimizden, konusunda deneyimli hocalarımız da davet edilmiştir. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, hastamızı ziyaret ederek durumu hakkında bilgi almıştır."

Açıklamada, kamu bünyesindeki imkanların Özek’in tedavisinin yürütülmesi için yeterli olduğunun hatırlatılarak, "Ancak hastamızın temasta olduğu hekime tedavi olma talebi devam ederse, bu hususta da nakli için gerekli tüm destek sağlanacaktır. Bu zorlu sürecin her adımında Berfin Özek’in yanında yer alarak, tıpta var olan tüm imkanlarla sağlığına kavuşması için gayret göstereceğiz. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.