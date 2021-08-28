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Haberler Sağlık
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Bakan Koca: "Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar da aşı olmalı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Nilgün Belgün'ün sorusu üzerine, dünyada yaygın uygulamaya göre, Kovid-19 geçirip, antikor düzeyi yüksek olanların da aşı olması gerektiğini ifade etti.

Bakan Koca:
Bakan Koca'dan önemli aşı açıklaması
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HABERTURK.COM

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, sanatçı Nilgün Belgün'ün kendisine yönelttiği, "Ben Kovid geçirdim ve üzerinden 7 ay geçmesine rağmen antikorum 3168.0. Doktorum aşı olmam için düşmesini beklememi önerdi, 'yüklenmeyelim' dedi, 'Aşı zaten antikor için yapılıyor sizin bağışıklığınız var' diye ekledi. Bu durumda bizim gibiler ne yapmalı?" sorusunu yanıtladı.

Koca, şunları kaydetti:

"Sn. Nilgün hanım, sorunuz önemli. Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı? Dünyada yaygın uygulamaya göre, evet. Salgında olduğu gibi, toplum ölçekli aşılamalarda rutin antikor bakılması önerilmiyor, kesin koruyuculuğu konusundaysa bilgiler henüz yetersiz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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