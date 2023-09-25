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        Haberler Sağlık Üniversitelilerin dikkatine! Bakan Koca paylaştı: Uzman isim tek tek açıkladı... - Öne çıkan haberler

        Bakan Koca paylaştı! Uzman isim tek tek açıkladı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversite öğrencileri için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Uzman ismin açıklamalarına yer verilen paylaşımda 'yurt ve benzeri yerlerde enfeksiyon hastalıkları açısından nelere dikkat edilmesi gerekir?' sorusuna yanıt verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 21:32 Güncelleme: 25.09.2023 - 21:40
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        Üniversitelilerin dikkatine
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Üniversitelerin açılmasıyla birlikte, toplu yaşanılan yurt ve benzeri yerlerde enfeksiyon hastalıkları açısından nelere dikkat edilmesi gerekir? Uzmanımızı dinleyelim" ifadelerine yer verdi

        Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Selcan Arslan Özel ise dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Uzman isim yaptığı açıklamada, "Üniversitelerin ve yurtların açılmasıyla toplu alanlarda enfeksiyon hastalıkları açısından nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda kısa bir bilgilendirme yapacağım. En önemli şey her zaman olduğu gibi kendi hijyenimize dikkat etmek, el hijyeni olsun; düzenli duşumuzu, banyomuzu yapmak, kıyafetlerimizin düzenli yıkanması, bulunduğumuz ortamın temizliği, bunun dışında ortak bir alanda yaşadığımız için arkadaşlarımızla ortak eşya kullanımına dikkat etmemiz gerekir. Özellikle kıyafetlerimizi ortak kullanmamamız gerekir uyuz açısından. Eğer herhangi bir şikayetimiz varsa bu konuda doktora başvurmamız gerekir. Ortak tıraş bıçağı kullanımı, tırnak makası kullanımı, diş fırçası kullanımı ortak kullanılabilecek ve kan yoluyla hastalıkları bulaştırabilecek aletler açısından da dikkatli olmamız gerekir.

        BU BELİRTİLERE DİKKAT!

        Bunun dışında toplu bir alan olduğu için önümüz kış, solunum yoluyla bulaşan hastalıklar açısından da dikkat etmemiz gerekir. Mutlaka her gün sabah kalktığımızda odamızın penceresini açıp odamızı havalandırmalıyız. Mutlaka en ufak bir şikayetimiz olduğunda; burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi solunum yolu enfeksiyonu düşündürebilecek durumlarda bir an önce doktorunuza başvurmanızda fayda var." ifadelerini kullandı.

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        #Fahrettin Koca
        #haberler
        #Enfeksiyon
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