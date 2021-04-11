Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSon dakika! Bakan açıkladı: Ukrayna'da Kırım Tatarları için konut inşa edilecek | Haberler
ABONE OL

Bakan Kurum, Kırım Tatarları için Ukrayna'da TOKİ eliyle 500 konut inşa edileceğini bildirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ana vatanlarını terk etmek zorunda kalan soydaş Kırım Tatarları için Ukrayna'da TOKİ eliyle 500 konut inşa edileceğini bildirdi

Son dakika! Bakan açıkladı: Ukrayna'da Kırım Tatarları için konut inşa edilecek | Haberler
AA

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve mevkidaşlarıyla Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na katıldıklarını belirtti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Reznikov ile "Kırım Tatar Halkının Temsilcileri ve Ukrayna Vatandaşlarının Yararlanıcı Kategorileri İçin Konut Yapımı Alanında İş Birliğine Dair Çerçeve Anlaşma" imzaladıklarını bildiren Kurum, şunları kaydetti:

"Ana vatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarı soydaşlarımız için konut projemize ilişkin ilk somut adım olan anlaşma kapsamında Kiev, Mikolayiv ve Kerson şehirlerinde TOKİ eliyle 500 konut inşa edeceğiz. Gerçekleştireceğimiz projenin, ülkelerimiz arasında, çevre ve şehircilik konularında yeni adımların atılmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, şimdiden birlikte yürüteceğimiz çalışmanın Türkiye-Ukrayna dostluğu için hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Kurum, paylaşımında, toplantıda çekilen fotoğraflara da yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Libya Başbakanı Dibeybe Türkiye'ye geliyor! Son dakika haberleri
DÜNYALibya Başbakanı Dibeybe yarın Türkiye'de
Hindistan Batı Bengal'de seçim merkezlerinde beş kişi öldü
DÜNYAHindistan'da seçim merkezlerinde beş kişi öldü
Son dakika haberi Myanmar'da protestolarda ölenlerin sayısı 80'e çıktı
DÜNYAMyanmar'da protestolarda ölenlerin sayısı 80'e çıktı
Suudi Arabistan'da üç asker idam edildi
DÜNYASuudi Arabistan'da üç asker idam edildi
Greta Thunberg İklim Değişikliği Konferansı'na katılmayacağını açıkladı
DÜNYAGreta Thunberg BM Konferansı'na katılmayacak
KAN DONDURDU! Son dakika: 'Komşu'da akılalmaz olay! Yoğun bakımdaki hastanın fişini çekti!
DÜNYA'Komşu'da akılalmaz olay! Yoğun bakımdaki hastanın ...
DSÖ'den aşı eşitsizliği açıklaması
DÜNYAKüresel aşı eşitsizliğinde uçurum
Son dakika haberi Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
DÜNYAMısır ile normalleşme adımları
Eski Portekiz Başbakanı Jose Socrates kara para aklamadan yargılanacak
DÜNYAEski Portekiz Başbakanı yargılanacak
Saint Vincent ve Grenadinler'de bulunan La Soufrière yanardağı patladı
DÜNYAKarayipler'de yanardağ patlaması