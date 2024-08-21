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        Haberler Sağlık Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması - Haberler | Sağlık Haberleri

        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Maymun çiçeği şu anda ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor ama şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız izolasyonlar dahil" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 14:24 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:33
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        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bakan Memişoğlu, "Maymun çiçeği şu anda ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor ama şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız izolasyonlar dahil" dedi.

        "BAKANLIK OLARAK ALARMDAYIZ"

        "Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız" diyen Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Korkuya ve paniğe gerek yok. Tedbir ve planlamalarla, yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğiz. Covid gibi salgına sebebiyet vermeyeceği, olsa dahi pandemi oluşmayacağı yönünde kanaat var. Tek tük görülebilir; ama bu salgın olmaz. Şu ada ekstra bir tedbire ihtiyacımız yok."

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