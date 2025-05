Bakan Memişoğlu: Toplumumuzun kilo sorununu çözmemiz gerekiyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli Valiliği ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Memişoğlu, "Özellikle bir şey ifade etmek istiyorum. Her zaman söylediğimiz bir şey var; insanlara hastalandığı zaman, her zaman hizmet sunacağız; hizmet vereceğiz ama özellikle biz, insanların hastalanmamasını istiyoruz. Sağlıklı kalmasını istiyoruz. O nedenle toplumumuzun riskleri olan kilo, kötü beslenme, hareketsizlik, bağımlılık gibi maalesef bedenlerimiz, bedenimize zarar verecek alışkanlıklardan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Farkındalık olsun diye özellikle kiloyla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Önceliğimiz insanların kendi bedenlerini ve sağlıklarını korumak; farkında olmalarını sağlamak. Bizler öncelikle bu kilo sorununu çözmemiz gerekiyor. Çünkü toplumun yüzde 50'si kiloluysa, 3'te 1'i sigara kullanıyorsa bunun hep beraber üstesine gelmemiz gerek. Biz sağlıkçılar elimizden geleni yapıyoruz ama toplumun da bize yardım etmesi, katılması gerekiyor. Farkında olması ve bu kendi bedenini koruyacak alışkanlık kazanması gerekiyor. İnşallah bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Çünkü biz 'Sağlıklı Türkiye' diyoruz. 'Sağlıklı Türkiye' olmak için de bedenimize iyi bakmamız gerekiyor" dedi.

REKLAM "EBELERİMİZ DEĞERLİ" Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli programı kapsamında Kocaeli Üniversitesi'nin ev sahipliğinde İzmit ilçesindeki Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen 11'inci Uluslararası 15'inci Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi'ne katıldı. 'Yarın Çok Geç: Bugün Ebelik Hizmetlerini İyileştirme ve Ebeliği Güçlendirme Zamanı' başlıklı tema ile ilgili konuşan Bakan Memişoğlu, 'Yarın çok geç. Bugün ebelik zamanı diyelim. Gerçekten bunun için çabalıyoruz. Çünkü ebelerimiz değerli" dedi. "SEZARYEN, CERRAHİ BİR YÖNTEM" Normal doğumun anne ve bebeklerin sağlığı açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, "Normal doğum bir bebeğin ana rahmindeki gelişimini tamamladıktan sonra dünyaya gelme sürecidir. Bu süreç, annenin ve bebeğin sağlığını doğrudan etkileyen önemli bir yaşam olayıdır. Sezaryen ise tıbbi bir gereklilik durumuna başvurulan cerrahi bir yöntemdir. Annenin karnına ve rahmine cerrahi bir kesi yapılarak bebeğin alınmasıdır. Apandisit ameliyatı ya da başka bir cerrahi müdahale gibi tıbbi bir işlemdir. Bilimsel araştırmalar normal doğumun annelerimiz açısından daha hızlı iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası fabrikasyon ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Minik yavrularımız açısından ise normal doğum anne ile erken ve güvenli temas, bağışıklık sistemi güçlenmesi ve solunum problemlerinin daha az görülmesi gibi önemli avantajlar sağlamaktadır" diye konuştu.

REKLAM "ÜLKEMİZDE MAALESEF HER 100 DOĞUMDAN 61’İ SEZARYEN" Bakan Memişoğlu, 'Dünya Sağlık Örgütü, normal doğum oranının en az yüzde 70 civarında olmasını öngörüyor. Dünya Sağlık Örgütü aynı zamanda sezaryen doğumun yüzde 10 ile 15 aralığında kalması gerektiğini ifade ediyor. Bunun anne ve bebeğin sağlığı açısından uygun olduğunu belirtiyor. Birçok gelişmiş ülkede de bu oranlar hedefleniyor. Bu amaçla çeşitli programlar yürütülüyor. Ancak ülkemizde maalesef her 100 doğumun 61'i sezaryen. Bu oran dünya ortalamasının çok üzerindedir. İşte bu noktada biz de Sağlık Bakanlığı olarak harekete geçtik. Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde, 3 Ekim 2024 tarihinde doğal olan doğum farkındalık kampanyamızı başlattık. Bu süreci sadece bir tanıtım kampanyası olarak görmedik. Alanında yetkin hekim arkadaşlarımızın, ebelik hocalarımızın da içinde yer aldığı kapsamlı bir eylem planı hazırladık. 4 Ekim 2024 tarihinde 40 hafta sürecek 14 temel evrenden oluşan bir eylem planı hazırladık. Burada amacımız, tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğumun teşvik edilmesidir. Başlangıçta sezaryen oranlarında yüzde 5 azalma hedefledik" dedi.

"GEBE OKULLARIMIZIN SAYISINI 442'YE ÇIKARTTIK" Bakan Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak en başından beri bilimsel veriler ışığında hareket ettik. Normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalığı oluşturmaya çalıştık. Nitekim sahada da bunun karşılığını gördük. Peki, eylem planımız kapsamında hangi faaliyetleri gerçekleştirdik? 13 Aralık 2024'te gebe okulu zorunluluğu getiren düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayınladık. Bu doğrultuda kamu hastanelerimize gebe okullarımızın sayısını 442'ye çıkarttık. Anne adaylarımızı gebelik, doğum ve lohusalık konusunda bilgilendirilecek anneliğe yolculuk kitabımızı dijitalleştirdik ve eğitim videoları hazırladık. Annelik yolculuğu mobil uygulamamızı Mayıs 2025'te aktive ettik. Anne dostu hastane standartlarımızı yeniden tamamladık. Bu amaçla yönetmelik taslağı hazırladık. 154 kamu hastanesi 2 özel hastanemizi bu statüye aldık. Ebelerimizin görev yetkilerini genişleten yönetmeliğimizi 3 Aralık 2024 tarihinde yayınladık. Doğumhane çalışanlarına maddi teşvik amacıyla 1 Ocak 2025 tarihiyle ek ödeme teşviklerimizi yürürlüğe koyduk. Sorumlu ebe uygulamamızı yeni yönetmelik ile birlikte uygulamaya aldık. 5 bin 600 ebe arkadaşımızın meslek içi eğitimini başlattık. 31 Aralık 2025 tarihine kadar inşallah bu eğitimlerimizi tamamlamış olacağız. Her gebeye, bir ebe programımız kapsamında 357 ebe poliçemizi hizmete aldık. 81 ilimizde 1593 koordinatör ebe belirledik. Ebelik kongresi düzenleyerek eğitimler verdik. Doğum ve sezaryen klinik rehberleri konusunda sezaryen sonrası vajinal doğum protokolümüzü yayınladık. Yine ebelerimiz için doğum yönetim rehberimizi yayın aşamasına getirdik. Sezaryene yönelik denetimler kapsamında 81 ilde özel hastanelerimizi merceğe alan bir süreç başlattık" diye konuştu.