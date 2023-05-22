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Haberler Gündem Eğitim Son dakika: Bakan Özer: 16 Haziran'da okullar kapanıyor
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Bakan Özer: 16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık. Okullar belirlenen tarihte kapanacak" açıklamasında bulundu

Son dakika: Bakan Özer: 16 Haziran'da okullar kapanıyor
HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber’de gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Özer'in konuşmasından dikkat çeken başlıklar şöyle:

16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık. Okullar belirlenen tarihte kapanacak.

DEPREM BÖLGESİNDE TELAFİ EĞİTİMİ

1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız.

Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek.

Deprem bölgesine geri dönüşler devam ediyor. 82 bin 560 öğrenci geri dönüş yaptı.

OECD'NİN TÜRKİYE EĞİTİM RAPORU

Türkiye'de okullaşma oranlarıyla ilgili problemler vardı. Okullaşma oranı yüzde 50'nin altındaydı. Son 20 yılda bunların iyileştirilmesi için hamleler yapıldı.

20 yılda okul öncesi eğitim yüzde 99,9'a ulaştı. Yüzde 44 olan lisede okullaşma oranı yüzde 99,12'ye yükseldi.

29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL

Seçimden bir gün sonra, 29 Mayıs Pazartesi okullarımızı tatil edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

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