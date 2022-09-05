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Bakan Özer'den yeni öğretmen atama açıklaması! 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen atamalarına ilişkin, "Özellikle Milli Eğitim Bakanlığının yeni açılımlarına odaklanarak mutlaka yeni öğretmen istihdamı olacak" ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamanın ardından "Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? " sorusuna yanıt arandı. Atama bekleyen öğretmenlerde heyecan yaratan açıklama, öğretmen atamaları bu yıl içinde yapılır mı sorusunu gündeme getir. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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  • Bakan Özer'den yeni öğretmen atama açıklaması! 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

    Öğretmen atamalarına ilişkin son olarak Milli Eğitim Bakanı Özer açıklamalarda bulunurken, konuya ilişkin yapılan açıklamalar öğretmen ataması bekleyenlerde heyecan yarattı. Öğretmen olma hayalini kuran binlerce kişi kadro branş dağılımının nasıl olacağını ve öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?  İşte öğretmen atamasına ilişkin tüm detaylar...
  • Bakan Özer'den yeni öğretmen atama açıklaması! 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

    ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, akan Özer, TRT Haber canlı yayınında eğitim gündemi ve öğretmen atamalarına ilişkin soruları yanıtladı.

    ‘Hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak. Çok önemli bir hedef koyarak 3 bin anaokulu için yola çıkmıştık. Bakanlığın değişen politikaları, önceliklerine göre dağılımı değişen Öğretmen Atamaları gerçekleştirilecek.’ yanıtını verdi.
  • Bakan Özer'den yeni öğretmen atama açıklaması! 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

    ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

    Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin soru üzerine Bakan Özer, 60 yıllık bir özlem olan öğretmenlere mahsus bir kanunun yürürlüğe girdiğini vurguladı.

    Bu sayede ilk kez öğretmenlerle ilgili bir kariyer sisteminin oluşturulduğuna işaret eden Özer, "Öğretmenlik Meslek Kanunu bir başlangıç kanunu, yani mutlaka buna ilave edilerek zenginleştirecek açılımlar mutlaka olacaktır. Önemli olan öğretmenlere mahsus bir kanun olmasıydı" görüşünü paylaştı.
  • Bakan Özer'den yeni öğretmen atama açıklaması! 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

    Uzman ve başöğretmenlik kariyer basamaklarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Özer, sistemde yaklaşık 75 bin uzman ve 90 başöğretmenin bulunduğunu, dolayısıyla uzman ve başöğretmenliklerin ilk defa bu Öğretmenlik Meslek Kanunu ile var olmadığını anımsattı.
  • Bakan Özer'den yeni öğretmen atama açıklaması! 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

    Bu kanun ile kariyer sistemlerine başvuranlar için kapsamlı bir mekanizma oluşturulduğuna ve kota konulmadığına dikkati çeken Özer, bu sistemde 70 ve üzeri puan alan her öğretmenin, uzman veya başöğretmen olabileceğini, dolayısıyla daha önce olduğu gibi birbirleriyle değil kendileriyle rekabet edeceklerini ifade etti.

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