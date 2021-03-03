Bakan Selçuk'tan öğrenci ve öğretmenlere duygusal mesaj

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Instagram hesabından sırada tek başına ödev yapan bir öğrencinin fotoğrafını paylaşan Bakan Selçuk, "Ah ki bu yıl kuzularımın sıra arkadaşı olamıyor. İnşallah, o günleri de göreceğiz. Birbirlerinden silgi istemek, birlikte gülmek, derste fısıldaşmak nasıl güzelmiş, bunu da tadacak çocuklarımız." mesajını paylaştı.

Selçuk, mesajında öğretmenlere de esprili şekilde seslenerek, "Meslektaşlarıma şimdiden söyleyeyim: O gün geldiğinde göz yumun, biraz tadını çıkarsınlar." ifadelerini kullandı.