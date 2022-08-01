Bakan Soylu duyurdu! 700 kilo esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 700 kilo toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 1, 2022
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 21 çuval içerisinde; 700 kilogram toz esrar, 511 gram metamfetamin ele geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.
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