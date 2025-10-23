Bakan Tekin: Çocuklarımızı çağın ve geleceğin becerileriyle donatıyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tekin, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Mesajında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Tekin, Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden ve sivilleri hedef alan saldırılar karşısında derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Gazze'de yerleşim alanlarının hedef alındığı, kitlesel yerinden edilmelerin yaşandığı, erişim kısıtlamaları nedeniyle temel hizmetlerin çöktüğü bir insani kriz olduğunu vurgulayan Tekin, bunun en yakıcı sonuçlarından birinin de eğitim hakkının sistematik biçimde ortadan kaldırılması olduğunu belirtti.

Çok sayıda okul ve eğitim kurumunun kullanılamaz hale geldiğini, öğretmen ve öğrencilerin yerinden edildiğini, yüz binlerce çocuğun okula erişemediğini, öğrenme kaybı ve psikososyal travmanın derinleştiğini ve nesiller arası yoksulluk riskinin büyüdüğünü aktaran Tekin, şöyle devam etti: "Önceliğimiz, sivil nüfusun korunması, insancıl hukukun eksiksiz uygulanması, kesintisiz insani erişim ve çocukların güvenli biçimde eğitime dönüşümünün sağlanması olmalıdır. Nitekim politika yapıcılar olarak biz biliyoruz ki bir ülkenin barışı, evlatlarının okulda kendini güvende hissetmesidir. Demokrasisi, söz hakkının korunmasıdır. İnsan hakları, ayrımcılığın kapıdan içeri girememesidir. Bu güvenceleri hayata geçiren de okullarımızda kurduğumuz adil düzen, ayrımcılığı dışlayan uygulamalar, şeffaf denetim ve nefret diline karşı net duruşumuzdur. Çocuklarımız güvendeyse geleceğimiz güvendedir. Malumunuz, bu suçları işleyenlerin bir dönem eğitim sistemlerinden geçmiş olması, meselenin nicelikte değil, nitelikte düğümlendiğini, değer zemininden kopmuş bir başarı kültürünün toplumsal risk ürettiği gerçeğinin acı bir şekilde farkında olmamız gerektiğini gösteriyor."

"ÇOCUKLARIMIZI ÇAĞIN VE GELECEĞİN BECERİLERİYLE DONATIYORUZ" Bakan Tekin, video mesajında, eğitim başlığını masaya taşıyan Güney Afrika Dönem Başkanlığını ve koordinasyon ekibini tebrik etti. Türkiye'de erken çocukluk eğitiminin çocukların potansiyeline ulaşmasında belirleyici bir eşik olduğunu kaydeden Tekin, bu alanda Türkiye'nin yatırımlarını artırdığını, ülke genelinde derslik kapasitesinin ve okullaşmanın yükseltildiğini, eğitime erişimi kolaylaştıran yenilikçi uygulamaların sahaya yayıldığının altını çizdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen yeniliklere değinen Tekin, "Aynı anda kaliteyi güçlendirmek için programlarımızı güncelliyor, çocuklarımızı çağın ve geleceğin becerileriyle donatıyoruz. Bu doğrultuda 2024 yılında erken çocukluk eğitimi dahil eğitimin tüm seviyelerini kapsayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizi uygulamaya başladık. Amacımız, insan merkezli bütüncül bir yaklaşımı esas alarak bilgiyi beceriyle, beceriyi değerle buluşturmak ve her kademede çocuklarımıza güvenli, adil, katılımcı bir okul iklimi sunmaktır." dedi.