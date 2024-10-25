Bakan Tekin: Öğretmenlerin ara tatil seminerleri online olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' kapsamında Çankaya Anıttepe Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Bakan Tekin, öğretmenlerle sohbet edip, ara tatillere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okulun öğretmenler odasında açıklama yapan Bakan Tekin, 'Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettikleri okullarda, öğretmenlerle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ettiklerini, atılan tüm adımları öğretmenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlediklerini söyledi. Öğretmenlerden, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleşecek ara tatil seminerlerine ilişkin yoğun talep aldıklarını aktaran Bakan Tekin, "Geçen yıl yüz yüze yapacaktık, yapacağımızı açıkladık daha doğrusu. Sonra bayrama denk düştü. 'Bu sene yüz yüze yapalım' dedik ama şimdi her gittiğim yerde arkadaşlar talep ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta bahsettiğim okullardaki arkadaşların yoğun talebi oldu. Önceki gün, çarşamba günü Hatay'daydık. Oradaki arkadaşlar da talep etti. Biz arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. 'Bu yıl, bu dönem kasım ayındaki ara tatilleri online yapalım mı, yapmayalım mı' diye. Bunu düşüneceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimalle yüz yüze kararımızı online'a çevirmiş olacağız" diye konuştu.

'20 YILLIK ÖĞRETMENİ SINAVA ALMAK OLMAZ' 1 Ocak 2025 itibarıyla öğretmenlerin bu tür seminerlerinin Milli Eğitim Akademisi üzerinden yürüyeceğini söyleyen Bakan Tekin, "Sadece o değil, biliyorsunuz sınavı da kaldırdık. Ben müsteşarken de söylüyordum; 20 yıllık bir öğretmeni tez sınavına alıp, ben bunu şahsen kendi adıma doğru bulmadığımı söylüyordum. Dolayısıyla sınavı da kaldırmış olduk. Onun yerine bir eğitim paketi hazırlıyor arkadaşlar. Bunun bir kısmı online olacak, bir kısmı yüz yüze olacak. Yüz yüze olan kısımların oranı ne olacak? Onu ilgili genel müdürlük şu an çalışıyor. En son bize yapılan sunumda büyük çoğunluğu online gibi duruyor. Bir eğitim süreci olacak ama 1 Ocak'tan sonra bunu Akademi yapacak. Üzerine çalıştığımız şey şu; Akademi yıl içerisinde bu eğitimleri sürekli versin. Süresi dolmak üzere olan henüz dolmamış, dolmak üzere olan arkadaşlarımız da eğitimleri uygun oldukları zaman alsınlar. Süresi dolunca da sertifikalarını ibraz edip ünvanlarını alsınlar istiyoruz. Yıl içerisinde hangi tarihte doluyorsa o süresi. Fakat kanun henüz yürürlüğe girmedi. 1 Ocak itibarıyla Milli Eğitim Akademisi yürürlüğe girecek. Biz sizin gibi bu ünvanı hak etmiş kişilerin başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimlerini 31 Aralık'a kadar planlıyoruz şu anda. Bir kısmı yüz yüze, bir kısmı online olacak şekilde. Epeyce bir rakam var, 400 bine yakın. Yanlış hatırlıyor olabilirim, 400 bine yakın öğretmenimiz uzman ve başöğretmen ünvanı almış olacak. 31 Aralık itibarıyla süreç bitmiş olur" ifadelerini kullandı.

'TÜBİTAK İLE 2 PROJE YÜRÜTÜYORUZ' Geçen sonbaharda ölçme ve değerlendirmeyle ilgili bir yönetmenlik yayımladıklarını anımsatan Bakan Tekin, "Açık uçlu soruların da nasıl değerlendirileceğine dair, devamında da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'yla (TÜBİTAK) 2 tane ortak proje yürütüyoruz. Bunlardan 1 tanesi bu açık uçlu sınavların değerlendirilmesiyle ilgili. Böyle sıra dışı öğrencileri keşfedebilecek şeyler. 2'ncisi Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğrenci seçimiyle ilgili testler var biliyorsunuz. Bu yıla kadar hep yurt dışı menşeli testleri kullandık. Şimdi TÜBİTAK ile yürüttüğümüz proje neticesinde bizim testimiz tamamlandı. Bu yıl ilk defa öğrencilerimize bu kendi testimizi uygulamış olacağız. Hatırlarsanız 2016 yılında da İstanbul'da bir okul kurduk, Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi Lisesi (ARGEM) adıyla. Üstün yetenekli çocuklarımızın eğitim öğretim süreçleriyle ilgili. Onunla ilgili başka projeksiyonlarımız vardı. Onları hayata geçirememiştik ama şimdi onları da yavaş yavaş hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.