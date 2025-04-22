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        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin vatandaşları "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamaya davet etti

        Bakan Tekin vatandaşları "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamaya davet etti

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, vatandaşları, Türkiye'nin öncülüğünde, alanında uzman hukukçular, psikologlar, hekimler, öğretmenler ve çocukların katılımıyla dünyada ilk kez hazırlanan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamaya davet etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:23
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        Bakan Tekin vatandaşları "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamaya davet etti
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından "23 Nisan'da önemli bir gündemimiz var" başlığıyla paylaşımda bulundu.

        Çocukların haklarının korunması gereken en önemli alanlardan birisinin dijital dünya olduğunu belirten Tekin, şunları ifade etti: "Dijital dünyanın faydaları kadar risklerini de yetişkinler olarak yönetmek zorundayız. Bu anlayışla Türkiye'nin öncülüğünde, alanında uzman hukukçular, psikologlar, hekimler, öğretmenler ve elbette çocuklarımızın katılımıyla dünyada ilk kez 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' hazırlandı. Bugün, tüm dünya çocuklarının üstün yararı için her yetişkini bu sözleşmeyi imzalamaya davet ediyorum."

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