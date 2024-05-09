Bakan Tunç: Kadına yönelik şiddet tüm dünyanın sorunu

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Ataberk başkanlığında toplandı. Komisyon toplantıda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakan yardımcıları ve bakanlığı bağlı daire müdürlerinden oluşan heyeti kabul etti. Ataberk, komisyonun TBMM çatısı altında 5840 sayılı kanunla kurulduğunu belirterek, “Kanun bizleri, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizdeki gelişmeleri izlemekle yükümlü kılmıştır. Bu minvalde, sayın bakanlarımızın yürüttükleri çalışmaları dinlemek, görüş alışverişinde bulunmak, deneyim paylaşımı yapmak bizim aslı görevlerimizden biridir. Sayın bakanımız bugünkü toplantımızda kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamak için uygulamakta oldukları politikaları, faaliyetleri ve diğer çalışmalar hakkında bizleri bilgilendirecektir. Bu konuda çok önemli çalışmalar yaptıklarını bizler biliyoruz. Kamuoyunun, meclisimiz ve milletvekillerimizin bilgilendirilmesi anlamında bu toplantıları çok önemsediğimizi de belirtmek istiyorum” diye konuştu.

REKLAM "KOMİSYON YÜRÜTMENİN UYGULAMALARINA IŞIK TUTTU" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Komisyonumuz kurulduğu günden bu yana özellikle kadın haklarıyla ilgili olarak önemli çalışmalara imza attı. Raporlar yayınladılar, ulusal ve uluslararası programlara katıldılar, projeler ürettiler, meclisteki yasa tekliflerine ve yürütmenin uygulamalarına ışık tuttular. Bugüne kadar gelinen noktada komisyonumuzun meclis adına denetim görevi yaptığını da görüyoruz” dedi. "KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ENGELLENMESİNDE ÖNEMLİ MESAFELER ALINDI" Bakan Tunç, kadın haklarının geliştirilmesi ile ilgili Türkiye’nin son yıllarda önemli mesafe aldığını vurgulayarak, “2004 yılında anayasamızda kadın-erkek eşitliğine ilişkin 10’ncu maddede bir vurgu yapıldı, kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu, devletin bu eşitliği hayata geçirmesi için gerekli tedbirleri alması gerektiğine yönelik önemli bir düzenleme Anayasa’mızda yerini almıştı. Tabii 2010’da kadınlara yönelik uygulamaların, yasal düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanmayacağına yönelik pozitif ayrımcılık ilkesi düzenlemesi de Anayasa’mızın 10’uncu maddesindeki değişiklikte yerini almıştır. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonun kurulması, kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili olarak meclisimiz gerçekleştirdiği önemli çalışmalar hayata geçirildi. Uygulamada ise özellikle Aile Bakanlığının kurulması, Aile Bakanlığı bünyesinde Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı bünyesinde Adil Destek ve Mağdur Hizmetleri Genel Müdürlüklerinin kurulması kurumsal yapı açısından da önemli mesafeler aldığımızı gösteren çalışmalar” diye konuştu.

"SORUŞTURMA BÜROLARININ SAYISINI ARTIRIYORUZ" Bakan Tunç, “Özellikle kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususu bütün dünyanın da problemi yani sadece ülkemizin değil. İstatistiklere baktığımız zaman, tabii bunu bir istatistik meselesi olarak da görmemek lazım, bir kadınımızın bile kötü muameleye maruz kalması hepimizin yüreklerini acıtan bir durum. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız da her fırsatta ifade ediyor, ‘Kadına şiddet insanlığa ihanettir’ diyor. Yani bu derece olumsuz bir şey olduğunu ifade etmek istiyor ve bu anlamda da özellikle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, bu kanun çerçevesi içerisinde kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili olarak bugüne kadar uygulamalar gerçekleştiriliyor. Tabii bu kanun çerçevesinde Adalet Bakanlığımız da biraz önce bahsettiğim kurumsal işleyiş ve Hakimler ve Savcılar Kurulu’muzda özellikle uyuşmazlıklara bakacak olan mahkemelerin ve soruşturma bürolarının kurulmasını, ihtiyaca ve yoğunluğa göre, bölge bölge bu konuyu gözlemliyoruz. Soruşturma büroları sayısının artırılması ya da bu konudaki tedbir mahkemelerinin sayısının artırılmasıyla ilgili çalışmaları da HSK ile birlikte gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.