Bakan Yerlikaya'dan Edanur Tatlıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, "Böylesine acıların yaşanmaması için ülkemizde trafik kültürünü oluşturmamız gerekiyor. Cezalar caydırıcı olmalı ki hiç kimse alkollü bir şekilde direksiyon başına geçmeye, yolda makas atmaya, kırmızı ışığı yok saymaya cesaret edemesin." ifadesini kullandı.

Her genç kızımız gibi onun da hayalleri, geleceğe dair umutları vardı. İnsanlara şifa dağıtmak, hayatlarına dokunmak istiyordu… Ama bir trafik kazasıyla aramızdan ayrıldı…



23 Ekim 2025 Perşembe sabahı Bartın Atatürk Caddesi’nde meydana gelen elim trafik kazasında; ilk… pic.twitter.com/2WNXDJucKi — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 25, 2025

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'nun hayatını kaybettiği trafik kazasına dair paylaşımda bulundu.

Her genç kız gibi Tatlıoğlu'nun da hayalleri, geleceğe dair umutlarının olduğunu kaydeden Yerlikaya, Tatlıoğlu'nun insanlara şifa dağıtmak ve hayatlara dokunmak istediğini ancak trafik kazasıyla hayatını kaybettiğini belirtti.

Önceki gün meydana gelen trafik kazasında, ilk tespitlere göre alkollü olduğu belirlenen F.T.G'nin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma, ardından bir otomobile ve daha sonra yolun karşısına geçmekte olan genç kıza çarptığını bildiren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: