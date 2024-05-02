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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakanlar Bolat ve Şimşek, OECD Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakanlar Bolat ve Şimşek, OECD Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldı

        Bakan Bolat, Şimşek ile OECD Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldıklarını bildirerek "Bu büyük etkinlik aracılığıyla gerçekleştireceğimiz görüşmelerin ülkemizin dış ticaretine ve halkımızın refahına etki edeceğine yürekten inanıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:55 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:55
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        Bolat ve Şimşek, OECD Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldı
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen OECD Bakanlar Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

        Türkiye'yi temsilen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le toplantının açılış oturumuna katıldıklarını aktaran Bolat, "Bu vesileyle ihracat temelli büyüme stratejimize uygun olarak tüm siyasi platformlarda, ülkemiz dış ticaretini sürdürülebilir şekilde artırarak, çok daha iyi yerlere getirme çabamızı sürdüreceğimizi ifade etmek isterim. Bu büyük etkinlik aracılığıyla gerçekleştireceğimiz görüşmelerin ülkemizin dış ticaretine ve halkımızın refahına doğrudan etki edeceğine yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Bolat, toplantı öncesinde Singapur Sürdürülebilirlik, Çevre ve Ticaret Bakanı Grace Fu ile görüştü.

        Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevkıdaşıyla iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilebilir yönlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarına işaret eden Bolat, "Karşılıklı ticaretimizi geliştirmeye yönelik samimi niyetimizi ifade ederek, bu konuda ilerleyen zamanlarda somut adımlar atmakta mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

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