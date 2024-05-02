Bakanlar Bolat ve Şimşek, OECD Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen OECD Bakanlar Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'yi temsilen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le toplantının açılış oturumuna katıldıklarını aktaran Bolat, "Bu vesileyle ihracat temelli büyüme stratejimize uygun olarak tüm siyasi platformlarda, ülkemiz dış ticaretini sürdürülebilir şekilde artırarak, çok daha iyi yerlere getirme çabamızı sürdüreceğimizi ifade etmek isterim. Bu büyük etkinlik aracılığıyla gerçekleştireceğimiz görüşmelerin ülkemizin dış ticaretine ve halkımızın refahına doğrudan etki edeceğine yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.