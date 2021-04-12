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Bakanlar Kurulu (Kabine Toplantısı) ne zaman? Ramazan'da kısıtlama gelecek mi?

Kabine Toplantısı yani Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte "Ramazan Ayı'nda yeni kısıtlamalar gelecek mi?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Yeni kararlar için ise gözler Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Ramazan'da yeni kısıtlamalar gelecek mi? işte merak edilip araştırılan soruların cevabıyla ilgili detaylar...

Bakanlar Kurulu (Kabine Toplantısı) ne zaman? Ramazan'da kısıtlama gelecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi? Korona vaka sayılarında yaşan artışla beraber bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edilen tarih belli oldu. Peki, bu hafta Kabine Toplantı var mı? İşte merak edilip araştırılan tarih...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son Kabine Toplantısı yani Bakanlar Kurulu 29 Mart Pazartesi günü gerçekleşmiş akabinde bir dizi yeni kısıtlama kararı alınmıştı. Yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Kabine Toplantısı 13 Nisan Salı günü yapılacak.

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Hali hazırda birçok kısıtlama hala uygulanmaya devam ediyor. Ramazan ayının gelmesiyle yani Pazartesi günü itibariyle de kafe ve restoranlar bir ay boyunca ülke genelinde kapalı olacak. Hal böyle olunca koronavirüsle ilgili yeni tedbirler kapsamında akla "Şehirlerarası seyahat kısıtlaması" ve "20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı" uygulamalarının yeniden yürürlüğe konulması geliyor. Ancak bununla ilgili henüz resmi bir karar yok. Gözler ise 13 Nisan Salı günü toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Yeni yasaklarla ilgili bir gelişme yaşanması halinde bunu sizlerle paylaşacağız.

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