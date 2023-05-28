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Bakanlardan seçim değerlendirmesi

Bakanlar, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde götürmesine ilişkin sosyal medya hesaplarından değerlendirmede bulundu.

Bakanlardan seçim değerlendirmesi
AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "28 Mayıs Demokrasi Zaferi" olarak nitelendirdiği sonuçların milletin her bir ferdine ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Nebati, "Elhamdülillah, bugün sandıklardan 'Durmak yok, yola devam' sesi yükselmiş, feraset sahibi milletimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'na olan inancını bir kez daha mühürlemiştir. Adam kazandı, bay bay Kemal." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, paylaşımında, "Hamdolsun Türkiye kazandı" değerlendirmesini yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Bay Bay Kemal" ifadesine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, seçim sonuçlarıyla Türkiye'nin kazandığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı başlıyor. Doğru adam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı, millet kazandı, Türkiye kazandı. Elhamdülillah." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Teşekkürler aziz milletimize. Hayırlı olsun ülkemize." ifadesini kullandı.

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