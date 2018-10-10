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Mantar zehirlenmelerine karşı Sağlık Bakanlığı uyardı!

Sağlık Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre; Türkiye genelinde yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların üremesinde ve yurt genelinde tüketiminin artmasına bağlı zehirlenme vakalarında artış gözlendi. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; "Zehirlenme belirtileri mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabilmektedir. Mantarlarda bulunan zehrin özelliğine göre ortaya çıkan belirtiler çeşitlilik gösterebilmektedir. Mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları görülebilmektedir

10.10.2018 - 13:30 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre; Türkiye genelinde yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların üremesinde ve yurt genelinde tüketiminin artmasına bağlı zehirlenme vakalarında artış gözlendi.
 
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Zehir Danışma Merkezine yapılan zehirlenme başvurularında 2017 yılına oranla artış gözlendiği kaydedildi. Artışın özellikle; Kastamonu, Samsun, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Malatya, Sakarya ve Kocaeli illerinde olduğu belirtildi. 

DOĞAL ORTAMLARDA YETİŞEN MANTARLARDA ZEHİR RİSKİNE DİKKAT!
 
Mantar zehirlenmeleri, özellikle yağışların bol olduğu mevsimlerde görülüyor. Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebiliyor. Ülkemizde doğal ortamlarda zehirli mantarların yetiştiği ve halkımızın da bu mantarlara çokça rağbet ettiği biliniyor.

2 İLA 6 SAAT ARASINDA ORTAYA ÇIKIYOR
 
Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; "Zehirlenme belirtileri mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabilmektedir.
 
Mantarlarda bulunan zehrin özelliğine göre ortaya çıkan belirtiler çeşitlilik gösterebilmektedir. Mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları görülebilmektedir.
 
Vatandaşlarımızın doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeleri ancak tüketilmesi sonucunda bu belirtilerin görülmesi halinde mantarı tüketen kişilerin derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. İhtiyaç halinde mantar zehirlenmelerinde kullanılan panzehir, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından Türkiye’de 20 stok merkezinde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır."

İHTİYAÇ HALİNDE 114'İ ARAYABİLİRSİNİZ
 
Bakanlık, Ulusal Zehir Danışma Merkezi zehirlenme konusunda 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunulduğunu aktardı. Öyle ki ihtiyaç halinde bilgi almak isteyen vatandaşlar 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezi’ni arayabilir.

Mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir. Kültür mantarları bünyelerinde zehirli maddeleri bulundurmadığından bir zehirlenme görülmesi söz konusu değildir. Ancak, bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla, bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir. Bu mikroorganizmayla bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikayetlerinin gelişebileceği de unutulmamalıdır.
 
Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir."

 

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