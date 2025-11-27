Bakırköy'de 7 mahallede dönüşüm için engeller artık kalktı

Bakırköy’de 25 yıldır beklenen imar planları artık kesinleşti. 4 Kasım günü askıdan inen planlara ilişkin, Bakırköy Belediye Meclisi itirazları, 11 Kasım'da karara bağladı. Planlar doğrultusunda, binalarını yenilemek isteyen vatandaşlar Bakırköy Belediyesi’ne başvurarak imar durum belgesini almaya başladı.

İBB MECLİSİNDE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Bakırköy’de uzun yıllardır süren imar planı bekleyişi artık sonuca bağlandı. İlçenin kentsel dönüşüm ve yenilenme süreçlerini doğrudan etkileyecek olan imar planları, itirazların ardından 12 Eylül 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilmişti. İBB’de imzalanan planlar yeniden askıya çıktı ve bir ay boyunca gelen itirazlar toplandı. Bu itirazlar, Bakırköy Belediyesi Kasım Ayı Meclisi’nin 2. birleşiminde değerlendirilerek karara bağlandı. Bakırköy’ün Demiryolu Kuzeyi ve Güneyine ilişkin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planları, Bakırköy Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edilerek tamamen kesinleşti.

7 MAHALLEDE YENİ DÖNEM

Bakırköylülerin yarısından fazlasının yaşadığı Osmaniye, Yenimahalle, Kartaltepe, Zuhuratbaba, Cevizlik, Zeytinlik ve Sakızağacı olmak üzere 7 mahalleyi kapsayan imar planları sayesinde, yıllardır evlerini yenilemeyi bekleyen yurttaşlar binalarında dönüşümü gerçekleştirebilecek. Maliyeti önemli oranda düşürmesi beklenen plan notlarında, çatı katları da bağımsız daire olarak yapılandırılabilecek.