Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul Bakırköy'de 7 mahallede dönüşüm için engeller artık kalktı | Son dakika haberleri

        Bakırköy'de 7 mahallede dönüşüm için engeller artık kalktı

        Bakırköy'de 25 yıllık bekleyiş bitti; 1/1000 revizyon imar planları itirazlar sonrası kesinleşti. Osmaniye, Yenimahalle, Kartaltepe, Zuhuratbaba, Cevizlik, Zeytinlik ve Sakızağacı'nda yurttaşlar imar durum belgesiyle yenileme başvurularına başladı. Plan notları maliyeti düşürüp çatı katlarını bağımsız daireye açıyor, belediye mobil ofislerle rehberlik ediyor. Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 27.11.2025 - 22:57 Güncelleme: 27.11.2025 - 23:44
        Bakırköy'de dönüşüm zamanı
        Bakırköy’de 25 yıldır beklenen imar planları artık kesinleşti. 4 Kasım günü askıdan inen planlara ilişkin, Bakırköy Belediye Meclisi itirazları, 11 Kasım'da karara bağladı. Planlar doğrultusunda, binalarını yenilemek isteyen vatandaşlar Bakırköy Belediyesi’ne başvurarak imar durum belgesini almaya başladı.

        İBB MECLİSİNDE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

        Bakırköy’de uzun yıllardır süren imar planı bekleyişi artık sonuca bağlandı. İlçenin kentsel dönüşüm ve yenilenme süreçlerini doğrudan etkileyecek olan imar planları, itirazların ardından 12 Eylül 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilmişti. İBB’de imzalanan planlar yeniden askıya çıktı ve bir ay boyunca gelen itirazlar toplandı. Bu itirazlar, Bakırköy Belediyesi Kasım Ayı Meclisi’nin 2. birleşiminde değerlendirilerek karara bağlandı. Bakırköy’ün Demiryolu Kuzeyi ve Güneyine ilişkin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planları, Bakırköy Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edilerek tamamen kesinleşti.

        7 MAHALLEDE YENİ DÖNEM

        Bakırköylülerin yarısından fazlasının yaşadığı Osmaniye, Yenimahalle, Kartaltepe, Zuhuratbaba, Cevizlik, Zeytinlik ve Sakızağacı olmak üzere 7 mahalleyi kapsayan imar planları sayesinde, yıllardır evlerini yenilemeyi bekleyen yurttaşlar binalarında dönüşümü gerçekleştirebilecek. Maliyeti önemli oranda düşürmesi beklenen plan notlarında, çatı katları da bağımsız daire olarak yapılandırılabilecek.

        KENTSEL DÖNÜŞÜM BİLGİLENDİRME OFİSİ DEVREDE

        Binalarını yenilemek isteyen vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı. Bakırköy Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi ile bu süreçte vatandaşlara destek oluyor. 7 mahallede Mobil Bilgilendirme Ofisi de kuran belediye, her Salı ve Perşembe günleri vatandaşlara hizmet veriyor.

