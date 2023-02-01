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Baldwin silah kullanım eğitimi sırasında “telefonla konuşuyordu”

Amerikalı oyuncu Alec Baldwin savcılar tarafından, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in öldüğü filmin setinde, ateşli silah eğitimi sırasında telefonla konuşmakla suçlandı.

Baldwin silah kullanım eğitimi sırasında “telefonla konuşuyordu”
BBC TÜRKÇE

Baldwin’e resmen, film setinde ateşlediği silahtan çıkan kurşunla "kasıtsız insan öldürme" suçlaması yöneltildi.

Santa Fe Bölge Savcılığı, oyuncuyu "birçok aşırı pervasız davranış sergilemekle" suçladı.

Halyna Hutchins’in, New Mexico'daki Rust filminin setinde Baldwin'in bir kurusıkı tabancayı ateşledikten sonra öldüğü iddia ediliyor.

Film setinin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed de aynı suçlamayla yargılanacak.

Salı günü yayımlanan ve 19 Ocak'ta açıklanan suçlamaları detaylandıran belgeler, kaotik bir film seti ve silah güvenliğine ilişkin özensiz bir yaklaşım tablosu çiziyor.

Bölge savcılığı özel müfettişi Robert Shilling, olası suçlamalarla ilgili gerekçesinde, Baldwin'in kurusıkı silahın nasıl kullanılacağına ilişkin eğitim aldığı sırada cep telefonuyla ailesiyle konuştuğunu ve "dikkatinin dağıldığını" yazdı.

Shilling, Baldwin, film setinin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed ile zorunlu güvenlik kontrollerini yapsaydı ve silahı Hutchins'e doğrultmasaydı, "trajedi meydana gelmezdi" dedi.

“Standartlardan ve uygulamadan ve protokolden bu pervasız sapma, doğrudan ölümle sonuçlanan ateşlemeye neden oldu" diyen Shilling, şu ifadeleri kullandı:

"Baldwin, silah güvenliğinin ilk kuralının, 'ateş etmeyi düşünmediğiniz birine asla silah doğrultmayın' olduğunu biliyordu.”

Suçlamaları içeren belge, aşağıdakileri de içeren en az bir düzine “ihmali" özetliyor:

  • Planlanmamış bir prova için sahte bir silah kullanmamak
  • Silah sorumlusunun protokole aykırı olarak seti terk etmesine izin vermek
  • Silahı yalnızca silah sorumlusundan alma uygulamasından sapmak
  • Sette güvenlik şikayetleriyle ilgilenmemek
  • Yeterli sertifika olmadan işe alınan silah sorumlusu ile gerekli güvenlik kontrollerini yapmamak
Rust filminin seti Getty Images
Rust filminin seti

Baldwin ve Gutierrez-Reed suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis ve 5.000 dolar para cezasına çarptırılabilir.

İki ismin de avukatları suçlamalara mahkemede karşı çıkacaklarını açıkladı.

Hutchins, Santa Fe yakınlarındaki Bonanza Creek Çiftliği'ndeki bir prova sırasında Baldwin tarafından ateşlendiği iddia edilen bir kurusıkı tabancayla göğsünden vurulduktan sonra hastanede öldü.

Baldwin, silahın yanlışlıkla ateş aldığını, tetiği çekmediğini ve silahın dolu olduğundan da haberdar olmadığını söylemişti.

Ancak film setine ait fotoğraf ve videolar, Baldwin'in parmağını tetik korkuluğunun içinde ve tetiğe basarak birçok kez ateş etme alıştırması yaparken gösteriyor.

Ayrıca, FBI yetkililerinin Santa Fe İlçe Şerif Ofisi’ne gönderdiği bir rapor, tetiği çekmeden silahın ateşlenemeyeceğini tespit etti.

Baldwin, Gutierrez-Reed ve setteki başka kişilere silahı dikkatli bir şekilde kontrol etmedikleri iddiasıyla dava açtı.

rust Getty Images
Halyna Hutchins

Geçen yıl Ekim ayında 64 yaşındaki aktör ile film yapım şirketi, miktarını açıklamadıkları bir tazminat karşılığında Hutchins'in ailesiyle uzlaşmaya varmıştı.

Uzlaşma, Hutchins'in eşinin "taksirle insan öldürme" suçuyla bir dava açmasının ve film endüstrisinde uyulması gereken standartların ihlâl edildiğini iddia etmesinin ardından gelmişti.

Uzlaşmanın ardından açıklama yapan Matthew Hutchins, "Hepimiz Halyna'nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz. Karşılıklı suçlamalar yapma veya birilerine suç yüklemek niyetinde değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Filmin çekimlerinin bu yıl yeniden başlaması kararı da verilmişti. Bu kez sorumlu yapımcı koltuğunda Matthew Hutchins'in oturması üzerinde de uzlaşmaya varıldı.

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