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Haberler Gündem 3. Sayfa Balerine çocuğunu bindirmedi diye silah çekti! - Haberler
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Lunaparkta balerine çocuğunu bindirmeyen görevliye silah çekti

İzmit'te dehşete düşüren anlar yaşandı. Olayda Abdulkadir Özdemir, lunaparkta çocuğunun yaşı küçük olması nedeniyle balerine bindirilmemesi üzerine tartıştığı görevliyle kavga etti. Görevliyi darp eden Özdemir silah çekerken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Balerine çocuğunu bindirmedi diye silah çekti! - Haberler
Balerine çocuğunu bindirmedi diye silah çekti!
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DHA

Olay, 31 Ağustos akşamı İzmit Fuarı´ndaki lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, lunaparka çocuğuyla gelen Abdulkadir Özdemir, çocuğunu yaşı küçük olduğu gerekçesiyle balerine bindirmeyen görevlinin eşine karşı tutumu nedeniyle tartıştı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, silahı çıkaran Özdemir görevliyi tehdit etti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı.

Olayla ilgili polis merkezine giden taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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