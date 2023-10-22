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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balığa gitti canından oldu

        Balık tutmaya gittiği gölette can verdi

        Afyonkarahisar'da arkadaşı ile balık tutmaya giden Müslüm T., iddiaya göre dengesini kaybedip gölete düştü. Arkadaşının ihbarıyla gelen ekiplerin göletten çıkardığı Müslüm T., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 12:23 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:45
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        Afyonkarahisar'da balık tutmaya gittiği gölete düştüğü iddia edilen Müslüm T. (33), hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, Şuhut ilçesindeki Kayabelen Göleti'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre Müslüm T., arkadaşı İ.K. (36) ile birlikte dün gece geç saatlerde gölete balık tutmaya gitti.

        Kamp çadırında uzanan İ.K., dışarıdan gelen sesleri duyup dışarı çıktığında arkadaşı Müslüm T.'nin suya düştüğünü ve boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince sudan çıkarılan ve ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müslüm T., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayda hayatını kaybeden Müslüm T.'nin Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'nde operatör olarak çalıştığı öğrenildi.

        Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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