Balık Ekmek Caz Serisi Emin Fındıkoğlu Orkestrası ile başlıyor

29 Ağustos akşamı Bebek İskelesi’nden hareket edecek teknede gerçekleşecek Balık Ekmek Caz Konserleri, gün batımında Boğaz’ın ortasında müzik ve lezzeti bir araya getiriyor.

Yaklaşık 3 saat sürecek yolculukta caz tutkunları, balık ekmek eşliğinde Emin Fındıkoğlu’nun performansıyla İstanbul’un ritmini yeniden keşfedecek.

Türk caz sahnesinin öncü isimlerinden biri olan Emin Fındıkoğlu, 1960’lı yıllardan bu yana sayısız konser, festival ve projeyle cazın Türkiye’de yaygınlaşmasına öncülük etti.

Berklee College of Music mezunu sanatçı, Avrupa ve Amerika’da pek çok önemli müzisyenle sahne aldı. Kurucusu olduğu orkestralarla Türkiye’de büyük caz band geleneğini sürdüren Fındıkoğlu, her dönem genç müzisyenlere alan açarak cazın yeni kuşaklara aktarılmasında da önemli bir rol oynuyor.

REKLAM

Emin Fındıkoğlu Orkestrası, klasik cazdan modern yorumlara uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicilerine her konserde enerjik ve sürükleyici bir müzik deneyimi sunuyor.

Farklı caz müzisyenleriyle devam edecek Balık Ekmek Caz konser serisinin ikincisi ise 5 Eylül’de, piyanist, besteci ve müzikolog olarak, Rus piyano okulunun geleneklerini ve eserlerini Azerbaycan ve Doğu müzik kültürüne ait mughamlarla birleştirerek kendi özgün jazz‑mugham yorumlarını oluşturan Moskovalı piyanist Riad Mammadov Trio ile devam edecek.