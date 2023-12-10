Balıkesir'de bir kadın ölü bulundu

Balıkesi'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, vatandaşlar bir kadın sokakta hareketsiz buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Akçay Polis Merkezi Amirliği ekipleri ile birlikte olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

AYAK UCUNDA TABANCA VE BOŞ KOVAN

Yapılan incelemede cansız bedenin ayak ucunda bir tabanca ile boş bir kovan bulundu. Polisin yaptığı incelemede cansız bedenin Muradiye Öztürk'e (49) ait olduğu belirlendi. Cansız beden, ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

*Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.