Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Balıkesir'de denizde kaybolan kişi 5 saat sonra sağ bulundu - Güncel haberler

        Denizde kaybolmuştu! 5 saat sonra sağ bulundu

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde denize açıldıktan bir süre sonra gözden kaybolan M.B (75), yaklaşık 5 saat sonra sağ olarak bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 23:45 Güncelleme: 08.08.2025 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizde kaybolmuştu! 5 saat sonra sağ bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yüzmek için Narlı Mahallesi sahilinden denize giren M.B, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekiplerine haber verildi.

        Ekiplerce başlatılan çalışma sonucu M.B. yaklaşık 5 saat sonra Altınoluk açıklarında sağ olarak bulundu.

        Botla karaya çıkarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen M.B. tedbir amaçlı ambulansla Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Balıkesir
        #balıkesir haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Azerbaycan ile Ermenistan arasında tarihi barış
        Azerbaycan ile Ermenistan arasında tarihi barış
        G.Saray 3 puanı 3 golle aldı!
        G.Saray 3 puanı 3 golle aldı!
        Trump: Putin ile görüşeceğim
        Trump: Putin ile görüşeceğim
        Tarım arazinden ormana sıçradı!
        Tarım arazinden ormana sıçradı!
        Galatasaray'da Ederson gelişmesi!
        Galatasaray'da Ederson gelişmesi!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi
        Avukat Mehmet Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Avukat Mehmet Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        ICRYPEX'in patronu, Göksu'yu uyuşturucuya mı zorladı?
        ICRYPEX'in patronu, Göksu'yu uyuşturucuya mı zorladı?
        "Putin'le görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
        "Putin'le görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Bakan Fidan'dan Şam'a sürpriz ziyaret
        Bakan Fidan'dan Şam'a sürpriz ziyaret
        Sıcaklıklar da rüzgarın şiddeti de artıyor!
        Sıcaklıklar da rüzgarın şiddeti de artıyor!
        İzmir-Ankara arası 3.5 saate düşüyor
        İzmir-Ankara arası 3.5 saate düşüyor
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı