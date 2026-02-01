Balıkesir'de kayıp olan alzheimer hastası ölü bulundu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar, 6 gün sonra dere yatağında ölü olarak bulundu.

6 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

İHA'daki habere göre; Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Cumhur Özdamar'ın daha önce de zaman zaman evden ayrıldığı ve kısa sürede bulunduğu belirtildi. Ancak bu kez evden ayrıldıktan sonra kendisinden 6 gündür haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

DRONLA HAVADAN TARADILAR

AFAD ve polisin yanı sıra çalışmalara havadan dron ile İHAKUT ekibi de destek verdi. İHAKUT tarafından bölgede dron ile havadan tarama gerçekleştirildi.

CANSIZ BEDENİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin çalışmaları sonucu, Özdamar'ın cansız bedeni Gömeç'e bağlı Hacıoğlu köyü yakınlarında bir dere yatağında tespit edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Cumhur Özdamar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.