        Balıkesir'de kayıp olan alzheimer hastası ölü bulundu

        Balıkesir'de kayıp olarak aranan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar'dan acı haber geldi. 6 gündür sürdürülen arama çalışmaları sonucu Özdamar'ın cansız bedeni bir dere yatağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 01.02.2026 - 16:10 Güncelleme: 01.02.2026 - 16:10
        Kayıp alzheimer hastası ölü bulundu
        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar, 6 gün sonra dere yatağında ölü olarak bulundu.

        6 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

        İHA'daki habere göre; Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Cumhur Özdamar'ın daha önce de zaman zaman evden ayrıldığı ve kısa sürede bulunduğu belirtildi. Ancak bu kez evden ayrıldıktan sonra kendisinden 6 gündür haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

        DRONLA HAVADAN TARADILAR

        AFAD ve polisin yanı sıra çalışmalara havadan dron ile İHAKUT ekibi de destek verdi. İHAKUT tarafından bölgede dron ile havadan tarama gerçekleştirildi.

        CANSIZ BEDENİ TESPİT EDİLDİ

        Ekiplerin çalışmaları sonucu, Özdamar'ın cansız bedeni Gömeç'e bağlı Hacıoğlu köyü yakınlarında bir dere yatağında tespit edildi.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Cumhur Özdamar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

