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Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de korkutan orman yangını! - Haberler
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Balıkesir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor

Balıkesir'de korkutan orman yangını! - Haberler
Balıkesir'de korkutan orman yangını!
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AA

İlçe kırsalındaki Çanakçı Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine 2 ilk müdahale aracı, 11 arazöz ve 5 su ikmal aracı ile gönderilen ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ayrıca, 4 helikopter ile söndürme çalışmasına havadan destek sağlanıyor.

AA'nın haberine göre, Balıkesir'den ve Kütahya'nın Simav ilçesinden itfaiye ekipleri ile bir iş makinesi de çalışmalara katılıyor.

Bölgede 46 kişiden oluşan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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