Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Kurtlar Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daha sonra büyüyen alevler ormanlık alana ulaştı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan bir helikopter, 3 uçak ve karadan da 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve 100 personelle müdahale ediyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kızılcaköy Mahallesi’ndeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına helikopter ve arazözlerle müdahale eden ekipler, yoğun çalışmalar sonucunda alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BURSA'DA ORMANA GİRİŞLER YASAKLANDI

Orman yangınlarının önüne geçmek için alınan önlemler kapsamında Bursa'da ormana girişler yarından itibaren 15 Ekim'e kadar yasaklandı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 8 Temmuz – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır. İlimizdeki piknik, mesire yerleri ve orman parkları işletmecileri taahhütname ve sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam etmekle birlikte, bu alanlarda gelişigüzel ateş yaktırmayacak, yangınla ilgili her türlü tedbiri alarak ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi vereceklerdir. Orman kenarından veya içinden geçen yollarda ve orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak ile anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.