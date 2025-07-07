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        Haberler Spor Transfer Hakan Çalhanoğlu'nun '12 milyon Euro' rahatsızlığı! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu'nun '12 milyon Euro' rahatsızlığı!

        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferi gündemdeki yerini koruyor. Milli futbolcu, "Hakan Çalhanoğlu 12 milyon Euro istiyor" söylemlerinden rahatsızlık duyuyor.

        Giriş: 07.07.2025 - 12:01 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:06
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        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferi gündemden düşmüyor...

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        Inter'den ayrılmaya sıcak bakan milli futbolcuya Galatasaray dışında Suudi Arabistan ve Dubai'den de ilgi bulunuyor.

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        Ancak son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı iddialar, transfer sürecinde rahatsızlık yarattı.

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        Özellikle Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’dan “12 milyon Euro maaş istediği” yönündeki söylentilerin, yıldız oyuncu cephesinde hoş karşılanmadığı ifade ediliyor.

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        Milli oyuncunun yakın çevresine, bu tarz rakamların basında yer almasının doğru olmadığını ve böyle bir talebinin asla olmadığını dile getirdiği öğrenildi.

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        Tecrübeli futbolcu, kariyerine Türkiye’de Galatasaray formasıyla devam etmek istiyor.

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        Inter'den yıllık net 6,5 milyon Euro maaş alan Hakan'ın yıllık ücreti bonuslarla birlikte daha da artıyor.

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        Tecrübeli futbolcunun bunun üzerinde bir beklentisinin olmadığı, hatta Galatasaray için fedakârlığa da açık olduğu öğrenildi.

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        Inter kulübü ise Hakan Çalhanoğlu için bonservis bedeli beklentisini 30 milyon Euro olarak belirledi.

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        Milli futbolcu tatilinin ardından Inter ile masaya oturarak bu bedeli 15 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışacak.

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        Hakan Çalhanoğlu’nun transfer sürecinin temmuz ayının ortasına kadar şekillenmesi bekleniyor.

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