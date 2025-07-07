Hakan Çalhanoğlu'nun '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferi gündemdeki yerini koruyor. Milli futbolcu, "Hakan Çalhanoğlu 12 milyon Euro istiyor" söylemlerinden rahatsızlık duyuyor.
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferi gündemden düşmüyor...
Inter'den ayrılmaya sıcak bakan milli futbolcuya Galatasaray dışında Suudi Arabistan ve Dubai'den de ilgi bulunuyor.
Ancak son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı iddialar, transfer sürecinde rahatsızlık yarattı.
Özellikle Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’dan “12 milyon Euro maaş istediği” yönündeki söylentilerin, yıldız oyuncu cephesinde hoş karşılanmadığı ifade ediliyor.
Milli oyuncunun yakın çevresine, bu tarz rakamların basında yer almasının doğru olmadığını ve böyle bir talebinin asla olmadığını dile getirdiği öğrenildi.
Tecrübeli futbolcu, kariyerine Türkiye’de Galatasaray formasıyla devam etmek istiyor.
Inter'den yıllık net 6,5 milyon Euro maaş alan Hakan'ın yıllık ücreti bonuslarla birlikte daha da artıyor.
Tecrübeli futbolcunun bunun üzerinde bir beklentisinin olmadığı, hatta Galatasaray için fedakârlığa da açık olduğu öğrenildi.
Inter kulübü ise Hakan Çalhanoğlu için bonservis bedeli beklentisini 30 milyon Euro olarak belirledi.