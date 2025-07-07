İstanbul'da metrobüs alevlere teslim oldu

Bakırköy İncirli'de metrobüs durağında, metrobüs alevlere teslim oldu. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılırken, çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy İncirli'de metrobüs durağında metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm araca sararken, yolcular tahliye edildi. Olay yerinde polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy İncirli metrobüs durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm aracı sararken, yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tamamen yanan metrobüs kullanılamaz hale geldi. Söndürülen metrobüste soğutma çalışmaları devam ediyor.

CAN KAYBI YOK

Metrobüs yangınında yaralı ve can kaybının olmadığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...