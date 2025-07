Gabriel Sara'dan Alex de Souza itirafı: Kalbim küt küt attı!

"BENİM HAYATIM FUTBOL"

"Dostum, aslında bunu çok erken öğrendim. Babam her zaman, evet, sanırım her zaman benim en büyük eleştirmenim ve en büyük destekçim oldu. Yani, eski futbolcu. Ve çok erken yaşlardan itibaren bana futbolun duygusal bir spor olduğunu öğretti. Bir taraftara, bilmiyorum, hadi git, biletini al, akşam 9:30'da maçı izle, sabah 5, 6'da işe gitmen gerekirken, sabırlı ol, anladın mı? Yani, babam her zaman şöyle derdi, eğer iyi oynarsan, seni sevecekler, eğer kötü oynarsan, senden nefret edecekler. Tabii ki sınırları aşan şeyler de var, futbolda da çok fazla hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. Yani, kulübün oyuncusunun performansının iyi olmadığını düşünen insanlar var, bu adama küfredeceğim diyenler var ve o adamın yerinde olmak isterdim diyenler var, o zaman hayal kırıklığımı onun üzerinde çıkaracağım. Bunu ayırt etmeyi bilmeliyiz. Ama ben sabırlı davrandım çünkü ben büyük bir futbol hayranıyım, futbola bağımlıyım, bu yüzden futbol izlemeyi seviyorum. İzlemeyi seviyorum, hayatım futbol, bu yüzden o anda bunu ayırt edebildim, bu adamlar benden nefret etmiyorlar. "