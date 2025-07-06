Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer İspanya'dan flaş iddia: Rodrigo Becao'ya 5 talip! - Futbol Haberleri

        İspanya'dan flaş iddia: Rodrigo Becao'ya 5 talip!

        Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan ve Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Rodrigo Becao'ya 5 takımın ilgi gösterdiği iddia edildi. Brezilyalı stoperin, yaz transfer döneminde İstanbul'dan ayrılabileceği belirtildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 22:03 Güncelleme: 06.07.2025 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaşadığı ciddi diz sakatlığı sonrası sahalardan uzun süre uzak kalan Fenerbaçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

        2

        İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, sakatlığına rağmen birçok kulüp 28 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

        3

        Becao'nun 2019-2023 yılları arasında formasını giydiği ve 130'dan fazla maça çıktığı İtalya Serie A ekibi Udinese, eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

        4

        Öte yandan, Ivan Juric yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Atalanta da güvenilir bir stoper arayışında Becao'yu listesine aldı.

        5

        Transferde sadece İtalyan ekipleri değil, Brezilya ve Fransa'dan da ilgi var.

        6

        Bahia ve Internacional kulüpleri, oyuncuyu ülkesine döndürmek isterken; Ligue 1 temsilcisi Nantes ise Becao için nabız yoklayan kulüpler arasında yer alıyor.

        7

        Sakatlık sonrası sahalara dönmeye hazırlanan Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit!
        Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit!
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        BRICS zirvesinden ortak bildiri! "Gazze’de koşulsuz ateşkes sağlanmalı"
        BRICS zirvesinden ortak bildiri! "Gazze’de koşulsuz ateşkes sağlanmalı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu!
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu!
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Annesini yaralayan kardeşini öldürdü!
        Annesini yaralayan kardeşini öldürdü!
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye