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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde - 7 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye sıcak havanın etkisinde. Kars, Ardahan, Artvin, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 07:34 Güncelleme: 07.07.2025 - 07:34
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        Yüksek sıcaklık uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Güneşli 26°

        Bursa

        Güneşli 34°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 25°

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BALIKESİR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        EDİRNE °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        ANKARA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 34°C

        Az bulutlu

        ARTVİN °C, 27°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SAMSUN °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 26°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        ERZURUM °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 23°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 35°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

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