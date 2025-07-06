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        Haberler Dünya Paris sakinleri 102 yıl sonra Seine Nehri'nde yüzdü | Dış Haberler

        Paris sakinleri 102 yıl sonra Seine Nehri'nde yüzdü

        Fransa'da 2024 Paris Olimpiyatları sonrası temizlik çalışmaları tamamlanan Seine Nehri, 102 yıl aradan sonra ilk kez yüzmeye uygun hale getirildi. Nehrin temizliği için 2015'ten bu yana 1,4 milyar euro harcandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 09:56 Güncelleme: 06.07.2025 - 09:56
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        Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayanlar, yaklaşık bir asrın ardından Seine Nehri'nde yüzdü.

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        Paris'te geçen yıl 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nın ardından kent sakinlerinin de Seine Nehri'nde yüzmesinin önü açıldı.

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        Yaklaşık bir asırdan sonra kent sakinleri bu sabah Seine Nehri üzerinde belirlenen 3 ayrı noktadan suya girdi.

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        SUYUN KALİTESİ HER GÜN DENETLENECEK

        Eyfel Kulesi'ne yakın bir alanın da bulunduğu bu 3 noktada, her gün suyun kalitesinin yüzmeye elverişli olup olmadığı denetlenecek.

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        Seine Nehri'nde belirlenen noktalarda 600 kişi 31 Ağustos'a kadar yüzebilecek.

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        1923'TEN BU YANA YASAKTI

        Kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle Seine Nehri'nde 1923'ten bu yana yüzmek yasaktı.

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        Seine Nehri, geçen yıl Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları sırasında maraton yüzme gibi yarışmalara ev sahipliği yapmıştı. Ancak Olimpiyatlar sırasında nehirdeki yüzme antrenmanları, kirlilik nedeniyle defalarca iptal edilmişti.

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        TEMİZLİK İÇİN 1,4 MİLYAR EURO HARCANDI

        Seine Nehri'nin su kalitesinin dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları ağırlayabilecek standartlara ulaşması için 2015'ten bu yana 1,4 milyar euro maliyetle temizlik çalışması yürütülmüştü.

        Nehir üzerindeki 260 geminin kirli sularını nehre boşaltmasının önüne geçmek amacıyla hazırlanan yasa da 2018'de yürürlüğe girmişti.

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        Seine Nehri'nde yüzebilmek için akıntının şiddetli olmadığı ve güneş ışınlarının yoğun olduğu yaz dönemi öne çıkarken, şiddetli yağmur gibi hava koşulları suyun kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

        *Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.

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