Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti

Kentte yaşayan 3 çocuk babası TIR şoförü Engin Acar, sol kalça kemiğindeki ağrı ve kireçlenme şikayetiyle başvurduğu özel hastanede ameliyat edildi. 30 Haziran’da gerçekleşen ameliyattan 4 saat sonra Acar, fenalaşarak hayatını kaybetti. Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi’nde toprağa verilen Engin Acar’ın ölümü üzerine ailesi, hastaneyi ve sağlık personelini ihmalle suçlayarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Sağlık Bakanlığı’na şikayette bulundu. Ailenin iddiasına göre, ameliyattan sonra vücudunda anormal şişme ve soğuk terleme olan Acar’ın bilinç dışı hareketler yaptığı görüldü. Aile, durumun hemşirelere bildirilmesine rağmen müdahalede geç kalındığı öne sürdü. Hastane yetkilileri ise ölümün ameliyatla bağlantılı olmadığını, kesin sonucun otopsi raporuyla ortaya çıkacağını açıkladı.

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"AMELİYATTAN SONRA VÜCUDU ŞİŞMEYE BAŞLADI"

Engin Acar’ın ağabeyi Mesut Acar, kardeşinin sol bacağında ağrı şikayeti ve kireçlenme teşhisiyle hastaneye başvurduğunu belirterek, “Özel hastanede çekilen röntgen ve MR sonrası doktorlar ameliyat olunması gerektiğini, ikinci evrede olduğu ve bir sonraki evrede protez takılması gerekeceği söylendi. Ameliyat ücreti alındı, işlemler yapıldı. Cuma günü ücret yatırdık, 30 Haziran günü ameliyat için randevu verildi. Ameliyata alındı. ‘Ameliyattan 45 dakika sonra su içebilirsiniz, 2 saat sonra yemek yiyebilirsiniz’ denildi. Kardeşime 1 saat sonra su verildi, 3 saat sonra da birkaç lokma yemek aldıktan sonra kusmaya başladı. Durumu hemşireye bildirdik, ‘Normaldir, rahatlamıştır’ denildi. O sırada vücudu buz gibi oldu. Soğuk ter attı, vücudu şişmeye başladı. Kafasını duvara vurmaya, saçlarını yolmaya başladı” diye konuştu.