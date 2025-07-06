Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu

Z KUŞAĞININ EN ÇOK KULLANDIĞI 20 JARGON

Gaslighting: Bir kişinin gerçeklik algısını manipüle ederek kendini sorgulatması, psikolojik istismar türüdür. "Onun söylediklerine güvenmemek zorundayım, çünkü sürekli beni gaslighting yapıyor, Kendimi haklıyken, haksız hissettiriyor" gibi söylemler buna örnek gösterilebilir.

Pick Me Woman: Erkeklerin onayını kazanmak için diğer kadınları küçümseyen, kendini farklı göstermeye çalışan kadın anlamına gelmektedir. "Sürekli ‘Ben diğer kızlar gibi değilim’ diyerek dikkat çekmeye çalışıyor, tam bir pick me woman" gibi kullanımları vardır.

Simp: Karşı cinsin onayını almak için aşırı fedakarlık yapan, kendini değersizleştiren kişiye söylenmektedir. Örnek: "Her istediğini yapıyor, karşılık beklemeden; tam bir simp olmuş."

Ghosting: İletişimi aniden ve açıklama yapmadan kesme davranışıdır.

Örnek: "Bir anda mesajlarıma cevap vermemesi, beni tamamen ghosting’e maruz bıraktı."

Flex: Sahip olunan bir şeyi göstermek, hava atmak. Örnek: "Yeni aldığı arabayı sürekli paylaşıyor, resmen flex yapıyor."