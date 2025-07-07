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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde akşam saatlerinde meydanda yaşanan bıçaklı saldırı, ortalığı savaş alanına çevirdi. 14 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı anne ve iki kızını bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir başka kişi de saldırganın hedefi oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 02:55 Güncelleme: 07.07.2025 - 02:55
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        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
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        İHA'nın haberine göre; olay, saat 22.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kent Meydanı çevresinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 14 yaşındaki F.E. ile yine aynı uyruktan S.D. ve kızları D.D. ile S.D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini bıçaklı saldırıya bıraktı. Öfkeli saldırgan, yanında taşıdığı bıçakla anne ve iki kızını yaraladı. Kavgaya müdahale etmeye çalışan başka bir kişi de bıçak darbelerinin hedefi oldu.

        Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.Dört yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan F.E. olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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