Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın transfer listenin başına Victor Osimhen yer alıyor. Nijeryalı golcünün peşinde birçok takım bulunurken, İtalya'dan Galatasaray'a müjdeli haber geldi.
Uzun süren bir transfer sürecinin ardından Victor Osimhen, gelecek sezonda hangi takımda forma giymek istediğini belirledi.
İtalyan basınından Corriere Dello Sport'un haberine göre; Nijeryalı golcü, kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor.
Galatasaray'ı seçen Osimhen için Napoli ile bonservis görüşmeleri başlarken, İtalyan ekibinin 75 milyon Euro'dan aşağı inmediği belirtildi.
Haberde, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in oyuncunun serbest kalma bedelinin tamamını talep ettiği söylenirken aksi takdirde Osimhen'i 17 Temmuz'da başlayacak olan Trentino'daki kampa götüreceği aktarıldı.
160 MİLYON EURO'YU REDDETTİ
İtalyan basınındaki haberin detaylarında Victor Osimhen'in Galatasaray'ı seçmesindeki en büyük etkenin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.
26 yaşındaki yıldız golcünün, Al-Hilal'den gelen 3+1 yıllık toplam 160 milyon Euro'yu bulan teklifi de reddettiği iddia edildi.