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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!

        Fenerbahçe Kulübü, futbol koordinatörü Okan Özkan'ın görevinden ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 19:51 Güncelleme: 07.07.2025 - 19:58
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        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!
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        Fenerbahçe, futbol koordinatörü Okan Özkan'ın görevinden ayrıldığını duyurdu.

        İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

        "Kulübümüzde yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde görev alan ve son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda Futbol Koordinatörü olarak görev yapan Sayın Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştır.

        Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sayın Özkan'ın görevden ayrılma talebi kabul edilmiştir. Fenerbahçe'ye farklı kademelerde uzun yıllar hizmet eden Okan Özkan'a, kulübümüze sunduğu katkılar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

        "BİR GÜN DETAYLI ANLATACAĞIM"

        Okan Özkan ise sosyal medya hesabından sarı-lacivertli camiaya veda etti.

        Okan Özkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        Prensipleriniz, bazen sizi bir yere getirirken; bazen bir yerden götürür. Ben bugün gidiyorum.

        7 yıl boyunca birçok farklı rolde hizmet etmekten gurur ve onur duyduğum Fenerbahçe’mize profesyonel anlamda veda ediyorum.

        İlham verici bir hikayem var. Bir gün detaylı anlatıp spekülasyonlara son vereceğim.

        Başta bana fırsat veren başkanımız Ali Y. Koç olmak üzere; beraber çalıştığım arkadaşlarıma, yöneticilerimize, sporcularımıza, hocalarımıza ve son olarak her zaman takımının yanında olan büyük Fenerbahçe taraftarına gösterdiği ilgi alakadan ötürü teşekkür ederim.

        Umarım yeni sezon Fenerbahçe’miz için unutulmaz anılarla ve başarılarla dolu olur. Buna yürekten inanıyorum.

        Sevgiler, Saygılar.

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