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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray’da başkan Dursun Özbek mesaiye başlıyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray’da başkan Dursun Özbek mesaiye başlıyor!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçirdiği operasyonun ardından görevine dönüyor. Sağlık sürecinde kulüp çalışmalarını uzaktan takip eden Özbek, taburcu olduktan sonra Kemerburgaz'daki ofisinde teknik heyet ve yöneticilerle transfer toplantısı yapacak. Toplantıda Victor Osimhen transferi, kaleci takviyesi ve Hakan Çalhanoğlu gibi sıcak gündemler ele alınacak.

        Giriş: 07.07.2025 - 12:01 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:01
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        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
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        Geçirdiği operasyonun ardından sağlığına kavuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek görevine dönüyor.

        Küçük bir operasyon geçiren başkan Özbek’in istirahat sürecinde kulüple ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ettiği öğrenildi.

        Dursun Özbek, ameliyattan sonra Victor Osimhen'in durumunu sorarak, yaşanan tüm gelişmeler hakkında bilgi aldı.

        Başkan Özbek, bir süre önce prensip anlaşmasına varılan Yunus Akgün’ün sözleşme uzatma konusu dahil futbol takımıyla ilgili tüm operasyonel faaliyetlerle yakından ilgilenecek.

        Taburcu olmasının ardından Kemerburgaz’daki ofisine geçecek olan Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ başkan vekilleriyle transfer toplantısı gerçekleştirecek.

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        Bu toplantıda yaz transfer döneminde gelinen nokta detaylarıyla masaya yatırılacak. Toplantının ardından Galatasaray’da transfer çalışmalarına hız verilmesi bekleniyor.

        Yönetim kurulu, özellikle Victor Osimhen transferi, kaleci pozisyonuna yapılacak takviye ve Hakan Çalhanoğlu'nun takıma katılma isteği gibi sıcak gündemleri başkan Özbek’e detaylı şekilde sunacak.

        Yönetim ile kulüp profesyonelleri arasında yapılacak bu strateji zirvesinde, yaz dönemi transfer planlaması yeniden şekillenecek.

        Osimhen transferinin sonuçlanmasına göre kadro mühendisliği belirlenecek.

        Hücum hattı, kaleci pozisyonu ve buna ek olarak orta saha ile sol stoper bölgesine de takviye yapılması hedeflenecek.

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