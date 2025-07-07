Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme 1 saat sürdü. Görüşmeyle ilgili DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı." ifadeleri kullanıldı

Habertürk / AA Giriş: 07.07.2025 - 15:03 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:48 facebook

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