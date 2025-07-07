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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme 1 saat sürdü. Görüşmeyle ilgili DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı." ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.07.2025 - 15:03 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:48
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 15.00'te başladı. Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşme 1 saat sürdü.

        DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

        Görüşmeyle ilgili DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Beştepe’de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.

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