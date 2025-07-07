DEM Partili Buldan: Süreç yeni bir aşamaya giriyor artık

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden önce DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi.

DHA'nın haberine göre Buldan ve Sancar, bu görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecekleri görüşmeye ilişkin, "Sırrı Başkanımızı bir kez daha analım. Büyük emekleri var; ilk görüşmeye kendisi katılmıştı. Tarihi bir görüşme bizim açımızdan. Süreç yeni bir aşamaya giriyor artık. Bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var. Bu nedenle bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile bunları konuşacağız, tartışacağız. Hayırlı ve verimli bir toplantı olmasını temenni ediyoruz. Bu görüşmeye çok büyük bir anlam biçiyoruz. Dolayısıyla hepimize hayırlı olsun bir kez daha" diye konuştu.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti Haberi Görüntüle

"SAYIN CUMHURBAŞKANI İLE İSTİŞARE EDECEĞİZ"

Mithat Sancar ise görüşmenin önemli olduğunu belirterek, "Biraz önce eş genel başkanlarımızla da istişare ettik. Sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor. Bu yeni aşamanın özellikleri, sonrasının gereklilikleri konusunu Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetiyle istişare edeceğiz. Sırrı kardeşimizin anısını bir kez daha yad etmek istiyorum. Onun büyük emekleri oldu. O emeklerin sonuca varması için biz de üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.