Trump'tan Japonya ve Güney Kore'ye gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile Güney Kore'ye gönderdiği "tarife mektuplarında" bu ülkelerden 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Güney Kore ile Japonya'ya yönelik tarife mektuplarını paylaştı.

Mektuplarda Trump, ABD'nin önemli miktarlarda ticaret açığı vermesine rağmen söz konusu ülkelerle çalışmaya devam edeceğini ancak bunun, yalnızca daha dengeli ve adil bir ticaret temelinde mümkün olacağını belirtti.

Trump, "Bu nedenle sizi, dünyanın açık ara bir numaralı pazarı olan ABD'nin olağanüstü ekonomisine katılmaya davet ediyoruz." ifadesini kullanarak, Japonya ve Güney Kore ile ticari ilişkilerin karşılıklı olmaktan uzak olduğunu savundu.

"ABD'de üretim yapılırsa tarife uygulanmayacak"

ABD Başkanı Trump, 1 Ağustos'tan itibaren, Japonya ve Güney Kore'den ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını belirtti. Trump, yüksek oranlardan kaçınmak için başka ülkeler üzerinden aktarılan malların daha yüksek tarifelerle karşılaşacağını kaydetti.