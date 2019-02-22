Olay saat 15.00 sıralarında Balya ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde meydan geldi. Maden ocağı alanında bulunan gölette çalışma yapan operatör Mahmut Durmaz'ın kullandığı kepçe toprak kayması sonucu suya gömüldü.



JANDARMA VE AFAD EKİPLERİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI



Kepçenin suya gömülürken kendini kurtarmak için suya atlayan Mahmut Durmaz, gözden kayboldu. Maden ocağındaki işçiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri suda kaybolan Mahmut Durmaz'ı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.