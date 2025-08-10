Balıkesir deprem risk haritası: Balıkesir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğünde deprem birçok ilden hissedildi. Meydana gelen deprem Balıkesir deprem risk haritasını gündeme getirdi. Peki, "Balıkesir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli?" MTA deprem risk haritasına göre Balıkesir'de riskli ve az riskli olan ilçeleri haberimizde derledik. İşte MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası ile Balıkesir deprem risk haritası...
Balıkesir deprem risk haritası... AFAD, 10 Ağustos Pazar günü saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından birçok artçı sarsıntı yaşanırken, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Balıkesirde yaşayan ve depremden etkilenenler, hangi bölgelerin riskli ve hangi ilçelerin daha az riskli olduğunu risk haritasına göre öğrenebiliyor. Peki, "Balıkesir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler az riskli?" İşte detaylar...
BALIKESİR DEPREME DAYANIKLI İLÇELER NERESİ?
Jeoloji mühendislerinin söylemlerine göre Balıkesir'de riskin az olduğu bölgeler NEF'in üst kısımlarıdır. Sütlüce Mahallesi ise en güvenilir yerdir.
BALIKESİR DEPREME DAYANIKSIZ İLÇELER NERESİ?
MTA haritasına göre Balıkesir'in en kötü zeminlerinin olduğu yerler şu şekildedir; Çayırhisar, Plevne, Bahçelievler Gündoğan, Halalca, Yakupköy, Balıklı, Çandır, Hotaşlar, Mahmudiye, Aslıhan, Ovaköy, Kepsut, Nusret, Kocaavşar, Gökçeyazı, İvrindi.
BALIKESİR HANGİ İLÇELERDEN FAY HATTI GEÇİYOR?
Balıkesir'de fay hattı geçen ilçeler şu şekildedir; Kuva-yi Milliye Mahallesi, Paşaalanı, Üçpınar, Ayşebacı.
BALIKESİR'DE KENT MERKEZİNDE ZEMİNİ KÖTÜ MAHALLELER
Bahçelievler Mahallesi, Plevne Mahallesi, Gündoğan Mahallesi, Paşaalanı Mahallesi, Kuva-yi Milliye Mahallesi.
BALIKESİR FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
Balıkesir'de, Edremit Körfezi'nden başlayan İvrindi-Balya’ya gelen Havran-Balya-Balıkesir fay hattı vardır.